Perturbations de la circulation des transports à commun à Bruxelles lors du réveillon

La STIB a annoncé que le trafic du tram 81 était interrompu entre les arrêts Flagey et Montgomery peu après les douze coups de minuit marquant le passage à l'an neuf dimanche. Les perturbations sont attribuées à un acte de vandalisme. Le trafic était aussi interrompu sur la ligne de tram 7 entre les arrêts Meiser et DocksBruxsel, sur ordre de police. En raison de collision entre tiers, les lignes de tram 62 et 25 ont aussi été perturbées brièvement, avec des T-bus remplaçant les trams entre certains arrêts, mais les trams circulaient à nouveau normalement peu avant minuit. Des perturbations étaient aussi annoncées sur les lignes de bus 27, avec une déviation entre les arrêts Capricorne et Sainte-famille, 59, avec une déviation entre les arrêts Houwaert et Gutenberg, et 46, avec une déviation entre la porte d'Anderlecht et Clémenceau, sur ordre de police. (Belga)