Six militants écologistes interpellés durant le traditionnel concert du Nouvel An à Vienne

Les militants avaient pris place dans la majestueuse salle dorée où les musiciens, guidés par le chef d'orchestre Franz Welser-Möst, ont lancé les premières notes en fin de matinée. Les activistes ont toutefois été repérés avant le début du concert et sortis par des agents en civil, selon le journal Kurier. Ils avaient emporté de la colle avec eux. Leur intention n'est pas claire à ce stade. L'action a été revendiquée par la branche autrichienne de Letzte Generation ("La dernière génération"), un mouvement prônant la désobéissance civile pour forcer les gouvernements allemand et autrichien à lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. D'après celle-ci, les militants devaient déployer une banderole pendant le concert. La représentation marquait le retour de cette tradition musicale après deux années de pandémie de coronavirus. La salle était comble. Ces derniers temps, les activistes écologistes tentent d'attirer l'attention des autorités sur l'urgence climatique en intervenant dans des institutions ou lors d'événements culturels. Le 27 octobre, un militant s'était par exemple collé la tête à la célèbre toile "La jeune fille à la perle". D'autres ont collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid, projeté de la soupe à la tomate sur les "Tournesols" de Van Gogh à Londres ou encore étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'œuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin. (Belga)