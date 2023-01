Bon début d'année pour le BEL 20

VGP (81,10) se distinguait toujours par un nouveau regain de 4,24 % devant Umicore (35,37) et Solvay (97,44) qui bondissaient de 3,06 et 3,15 %, UCB (74,50) et arGEN-X (352,10) s'appréciant de 1,28 et 1,09 %, Aperam (30,36) et Sofina (211,60) de 2,95 et 2,92 %. AB InBev (56,90) et Colruyt (21,78) valaient 1,12 et 2,25 % de plus que vendredi, KBC (60,38) gagnant 0,50 %. Elia (134,30) et GBL (75,50) gagnaient 1,13 et 1,23 %, Aedifica (77,45) et Cofinimmo (85,95) étant en hausse de 2,18 et 2,69 %, Proximus (9,14) et D'Ieteren (181,10) de 1,65 et 1,06 %. Recticel (16,22) et Deceuninck (2,52) étaient par ailleurs positives de 4,4 et 2,6 %, Econocom (3,06) et Qrf (9,70) bondissant de 7,2 et 6,1 % tandis que Kinepolis (40,58) et Ontex (6,52) récupéraient 4,6 et 4,5 %. Euronav (16,48) et Exmar (8,07) étaient également positives de 5 et 1,9 %, DEME (125,56) et CFE (9,87) s'appréciant de 1,2 et 3,4 %, Bpost (4,97) et Belysse (1,18) de 3,4 et 3,9 %, Agfa-Gevaert (2,75) et Barco (23,76) de 3 %. DMS Imaging (0,0524) chutait enfin de 5,7 % alors que Oxurion (0,0202) et Mithra (3,61) bondissaient de 6,3 et 6 %, Biosenic (0,10) et Biocartis (0,55) de 4,2 % chacune. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0670 USD, contre 1,0685 dans la matinée et 1,0675 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 54 950 euros, en progrès de 215 euros. (Belga)