Dakar 2023 - Igor Bouwens cinquième de la 2e étape: "J'ai été surpris en arrivant au bivouac"

"Pourtant, je n'ai pas vraiment appuyé sur l'accélérateur", a réagi Bouwens. "Je n'ai pas l'impression de rouler plus vite que l'an dernier, au contraire. Mais les autres sont en difficulté sur un parcours difficile avec beaucoup de rochers et de cailloux." Bouwens a également su éviter les crevaisons. "Trois pilotes ont eu des crevaisons mais, de notre côté, nous avons été épargnés. Ce soir (lundi soir, ndlr.), nous allons les changer par précaution. C'est un rallye spécial, j'ai vu beaucoup de pilotes à l'arrêt et je pensais à un moment que j'étais encore le seul en course. J'ai été étonné d'apprendre que j'étais 5e en arrivant au bivouac. Nous sommes 7es au général et nous allons essayer de poursuivre sur cette lancée." (Belga)