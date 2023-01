Les immigrés ont plus de chances de trouver un emploi après obtention de la naturalisation

Toutefois, les résultats sont à nuancer. Lorsqu'ils sont affinés, ils permettent de se rendre compte que ce phénomène profite davantage aux hommes qu'aux femmes. Ils indiquent également que les individus avec un niveau d'éducation moyen profitent moins d'une naturalisation que ceux ayant un haut ou un faible niveau d'éducation. Enfin, l'opération est davantage favorable aux immigrés venus hors de l'Union Européenne (UE). Avant la naturalisation, ces personnes sont en effet les plus vulnérables et désavantagées sur le marché du travail belge. L'obtention de la nationalité belge semble permettre aux personnes immigrées de franchir plus facilement certains obstacles lors de la recherche d'un emploi. L'analyse s'est basée sur les données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et de l'Enquête sur les Forces de Travail (EFT) de l'office belge de statistique, Statbel, pour la période allant de 2008 à 2014. A l'époque, l'obtention de la nationalité belge ne nécessitait pas l'apprentissage d'une langue ou le suivi d'un parcours d'intégration. Une seule condition devait être respectée pour en faire la demande: séjourner légalement dans le pays depuis au moins sept années. (Belga)