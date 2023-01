Zhao Xintong et Zhang Jiankang suspendus dans l'enquête sur les matchs de snooker truqués

Zhao, 25 ans, vainqueur l'an passé de l'UK Championship en battant Luca Brecel en finale, et Zhang, 24 ans, sont déjà les neuvième et dixième joueurs chinois suspendus par la fédération. Avant eux, Yan Bingtao (WS-16), Lu Ning (WS-46), Liang Wenbo (WS-56), Li Hang (WS-64), Chang Bingyu (WS-77), Chen Zifan (WS-93), Bai Langning (WS-124) et Zhao Jianbo (non classé) avaient connu le même sort. Ils sont tous soupçonnés d'avoir truqué des matchs dans le cadre de paris et resteront suspendus jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Selon la WPBSA, l'enquête est maintenant à un stade avancé et ses conclusions peuvent être attendues prochainement. Aucun autre détail ne sera communiqué d'ici là. (Belga)