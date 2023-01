Birmanie: démonstration de force de la junte pour les 75 ans de l'indépendance

A l'aube, des chars d'assaut, des lance-missiles et autres véhicules blindés ont parcouru les rues de la capitale, ont constaté des correspondants de l'AFP, donnant le coup d'envoi d'une parade militaire qui marque les 75 ans de l'indépendance de la Birmanie. Le président russe Valdimir Poutine, proche allié et fournisseur d'armes de la junte militaire birmane, a adressé ses "salutations sincères" et prédit le "développement futur" de leurs relations. Isolée du reste du monde, la junte birmane avait jugé "justifiée" l'invasion de l'Ukraine par Moscou. De son côté, l'ambassade des États-Unis a mis en garde contre une "augmentation potentielle des attaques, des tirs ciblés ou des explosions" mercredi. Des correspondants de l'AFP ont d'ailleurs constaté un renforcement de la sécurité dans le cœur commercial du pays, la ville de Rangoun, qui a été frappée par une série d'attentats à la bombe ces derniers mois. Auparavant, la fête nationale birmane était célébrée par de nombreux rassemblements festifs dans les parcs et les espaces publics du pays. Depuis le coup d'État militaire de 2021, une grande partie de ce pays d'Asie du Sud-Est est en proie à des affrontements entre la junte et des milices locales qui ont pris les armes contre les militaires. L'ancienne colonie britannique a déclaré son indépendance le 4 janvier 1948, après un long combat mené par le général Aung San, le père de la dirigeante birmane déchue Aung San Suu Kyi. (Belga)