Brésil: Lula en Argentine, aux États-Unis et en Chine pour ses premiers voyages

Le dirigeant de gauche, qui a accédé dimanche pour la troisième fois à la présidence du Brésil, se rendra à Buenos Aires pour participer au sommet de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (Celac) les 23 et 24 janvier. M. Lula, 77 ans, devrait ensuite rencontrer son homologue américain Joe Biden à Washington lors d'un voyage "encore non daté", selon la même source. Un voyage en Chine, qui est le principal partenaire commercial du Brésil, aura également lieu "après mars", a ajouté la source présidentielle. La présidence a également confirmé que M. Lula sera au Portugal du 22 au 25 avril, comme l'avait indiqué la veille le chef de l'État portugais Marcelo Rebelo. Lula, qui a déjà gouverné la première économie d'Amérique du Sud entre 2003 et 2010, montre ainsi sa volonté de rompre l'isolement international du Brésil qui avait marqué le mandat de son prédécesseur d'extrême-droite Jair Bolsonaro. Dans son discours d'investiture devant le Congrès, il s'est notamment engagé à reprendre "l'intégration sud-américaine" et à renouer avec un dialogue "élevé et actif avec les États-Unis, la Communauté européenne et la Chine". (Belga)