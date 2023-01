Deux ambulanciers bruxellois en incapacité après des menaces de mort en intervention

L'équipe d'urgence a été appelée à intervenir mardi, vers 20h45, avenue Jean Sobieski à Laeken pour soigner la victime d'une bagarre au couteau. "Le patient s'est tout à coup énervé et a voulu s'en prendre physiquement aux agents", a précisé M. Labourdette. "La police est rapidement intervenue pour maîtriser l'homme qui, ensuite, a lancé aux pompiers qu'il savait où ils travaillaient et allait venir leur 'faire la peau'." Sous le choc, les deux ambulanciers n'ont pas terminé leur service et sont en incapacité de travail. "Ils ont porté plainte", a ajouté Walter Derieuw. "L'équipe de Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de l'hôpital universitaire UZ Brussel était également sur place. Le service compte aussi déposer plainte et se constituer partie civile." Une aide psychologique et émotionnelle a été mise en place pour les équipes présentes, a conclu le porte-parole des pompiers. (Belga)