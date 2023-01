Euroligue féminine - Emma Meesseman brille avec Fenerbahçe face à Polkowice

La Belgian Cat a terminé meilleure réalisatrice de la rencontre avec 25 points et un impressionnant 11/13 au tir en 30 minutes de jeu. Elle a ajouté 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Une performance qui lui a valu une évaluation de +31. L'équipe turque est désormais première du groupe A après cette 6e victoire consécutive à égalité avec Polkowice et Prague. Les trois formations comptent 14 points. Malines jouera son 8e match, dans le groupe B, ce jeudi à Sopron en Turquie. (Belga)