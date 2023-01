Faruk Hadzibegic nommé sélectionneur de la Bosnie pour l'Euro 2024

"L'objectif est d'essayer de faire un résultat historique et de se qualifier pour la première fois à un Euro", a déclaré le président de la FNSBiH, Vico Zeljkovic, lors d'une conférence de presse. "Nous faisons confiance au sélectionneur et croyons qu'il trouvera un bon modèle" pour réussir sa mission, a-t-il ajouté. Le contrat de Hadzibegic, 65 ans, a été signé "pour cette année et pour ce cycle de qualification" et sera éventuellement renégocié, selon la même source. Depuis son indépendance en 1992, la Bosnie ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la phase finale d'un tournoi majeur, la Coupe du monde de 2014 au Brésil. Hadzibegic succède au Bulgare Ivaylo Petev, dont le contrat de deux ans a expiré le 31 décembre. Avec Petev, les coéquipiers d'Edin Dzeko ont disputé 20 matches, dont six victoires, et n'avaient pas réussi de se qualifier pour le Mondial 2022. Mais leur classement en Ligue des nations (1er du groupe 3 de la Ligue B) leur assure un éventuel barrage dans les qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne. Les Bosniens devraient disputer leur premier match sous sa houlette le 23 mars à Zenica, en Bosnie, contre l'Islande, dans les éliminatoires de l'Euro 2024, avant d'affronter la Slovaquie trois jours plus tard. Ancien international yougoslave (1982-1992) et capitaine de la sélection, Hadzibegic avait été le sélectionneur du Monténégro de juillet 2019 à janvier 2021. Durant sa carrière, ce natif de Sarajevo et ex-défenseur du Betis Séville et de Sochaux, a notamment entraîné des équipes en France, en Espagne et en Turquie. Il avait déjà brièvement été le sélectionneur de la Bosnie en 1999. (Belga)