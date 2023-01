La puissance des hybrides Audi augmentée à partir de la 5e étape du Dakar

Le premier jour du Dakar, le 31 décembre, les performances des voitures d'élite (T1+ et T1U - les Audi hybride RS Q e-tron -) avaient été réduites afin de rapprocher les performances des autos des amateurs de celles des équipes officielles, ce qui avait fait grincer des dents certaines grandes écuries. La puissance avait été abaissée pour cette catégorie de 42 ch ou 30 kw, alors que celle des T1.2 (deux roues motrices) avait été augmentée d'environ 20-25 ch. Mercredi, d'après les résultats des données recueillies lors des trois premières étapes sur les véhicules des catégories T1+ et T1U, le comité du championnat du monde des rallyes "W2RC décide d'augmenter la puissance maximale des voitures T1U (...) de 8 kw", soit l'équivalent de 10 chevaux, indique un communiqué. La décision entre en vigueur dès la cinquième étape jeudi alors que les Audi hybrides du Français Stéphane Peterhansel et l'Espagnol Carlos Sainz occupent les 3e et 4e places du classement général mené par le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota). "Clairement cette décision, c'est donner l'avantage à Audi et leur permettre de revenir. On est en tête mais ils vont revenir sur nous. Ça ne va pas dans le sens de l'équité comme c'est marqué sur le papier en tout cas", a réagi Mathieu Baumel, copilote d'Al Attiyah. Ces contrôles de données vont se poursuivre, "on a des nouveaux terrains, des nouveaux sols, et si demain c'est l'inverse, l'Audi on la redescend", a assuré le patron du Dakar David Castera. Un prochain point sera fait le 8 janvier. (Belga)