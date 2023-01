Le club de Premier League West Ham confirme le décès de son coprésident David Gold

Gold était devenu coprésident du club londonien en 2010 avec David Sullivan. "De toutes nos investissements communs, West Ham nous a donné le plus de fierté et de bonheur. David a toujours eu un lien avec les Hammers, il a grandi dans la région et a toujours voulu le meilleur pour le club. Son décès est une grande perte pour nous tous", a réagi Sullivan, cité dans le communiqué. Avant de devenir coprésident de West Ham, Gold a également été président de Birmingham jusqu'en 2009. (Belga)