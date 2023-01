Les Belges à l'étranger - Galatasaray bat Ankaragucu, avec un assist de Mertens, et rebondit à la première place

Taylan Antalyali (7e, 0-1) a ouvert la marque pour les visiteurs avant que Baris Alper Yilmaz (16e, 1-1) et Bafetimbi Gomis (30e, 2-1) ne portent Galatasaray au commandement. Le coach du Cimbon, Okan Buruk, avait placé le Diable Rouge au centre d'un trio en soutien de Gomis, seul en pointe et la connexion a bien marché. Adnan Ugur, 21 ans, était remplaçant lors du succès 2-4 de Karagumruk à Kayserispor. Malgré ce troisième revers d'affilée, Kayserispor occupe la 8e position (23 points) et Karagumruk est 10e (19 points). En Italie, Mats Lemmens a assisté du banc au succès de Lecce face à la Lazio, qui a ouvert la marque par Ciro Immobile (17e, 0-1). Après la pause, Gabriel Strefezza (657e, 1-1) et Lorenzo Colombo (77e, 2-1) ont renversé la situation au profit du club des Pouilles (18 points, 12e). La Lazio reste 5e (30 points). (Belga)