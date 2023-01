Les ex-adolescents du "Roméo et Juliette" de 1968 portent plainte pour une scène de nus

Olivia Hussey et Leonard Whiting, qui avaient respectivement 15 et 16 ans lors du tournage, avaient chacun été récompensé par un Golden Globe pour leur performance dans ce film. Désormais septuagénaires, les deux acteurs ont déposé plainte la semaine dernière à Santa Monica en Californie: ils accusent le studio Paramount, qui a produit le film, de les avoir exploités sexuellement alors qu'ils étaient encore mineurs. Selon cette plainte, consultée par l'AFP, le réalisateur italien Franco Zeffirelli - décédé en 2019 -, a lourdement insisté pour qu'ils tournent cette scène, sans quoi "le film allait échouer", alors qu'elle devait initialement être effectuée avec des sous-vêtements de couleur chair. La plainte accuse les responsables du film "d'avoir été malhonnêtes et d'avoir filmé en secret des mineurs nus ou partiellement nus sans leur consentement, en violation des lois (...) régulant l'indécence et l'exploitation sexuelle des mineurs". Selon le document, les deux acteurs ont souffert d'angoisses et de détresse émotionnelle au cours des plus de cinq décennies ayant suivi le film. Ils réclament un dédommagement à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Contacté par l'AFP, Paramount n'a pas répondu immédiatement pour commenter cette plainte. Le magazine spécialisé Variety a souligné qu'Olivia Hussey avait défendu la scène incriminée dans ses colonnes lors d'une interview en 2018. A l'époque, elle estimait que Franco Zeffirelli l'avait tournée de manière appropriée. "C'était nécessaire pour le film", avait-elle alors déclaré. (Belga)