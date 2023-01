Mondial de handball - Préparation - Les Red Wolves s'imposent face aux Lions de l'Atlas marocains 30-28

(Belga) En prenant part au Tournoi de Nouvel An qui se déroule à Katowice, en Pologne, entre le 4 et le 6 janvier, l'équipe nationale masculine de handball - les "Red Wolves" - a entamé ce mercredi la dernière phase de sa préparation en vue du Championnat du monde 2023 qui aura lieu du 11 au 29 janvier en Suède et en Pologne. Durant cette épreuve de préparation, les Belges rencontreront successivement le Maroc, l'Iran et la Pologne.