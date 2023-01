Nigel de Jong nouveau directeur du football de haut niveau aux Pays-Bas

De Jong qui a évolué au cours de sa carrière à l'Ajax, Hambourg, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy et Galatasaray a été sélectionné à 81 reprises avec les Oranje entre 2004 et 2015. Il avait eu la chance de pouvoir jouer la totalité de la finale du Mondial 2010 perdue face à l'Espagne (1-0) malgré une véritable agression (coup de pied jambe tendue à hauteur de la poitrine de Xabi Alonso) en début de partie. De Jong a suivi le cours de management MBA de l'UEFA ce printemps. "C'est une très belle perspective de commencer à ce poste, dans lequel je veux contribuer à améliorer encore le football de haut niveau néerlandais, chez les messieurs et les femmes", a déclaré De Jong dans une première réaction. (Belga)