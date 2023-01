Proximus arrête l'annuaire en ligne 1207.be

Le site en ligne permettait à son utilisateur de trouver gratuitement des numéros de téléphone et des adresses de particuliers et d'entreprises. Mais la pertinence de l'annuaire en ligne avait diminué car les gens ont tendance à chercher les données relatives aux entreprises directement sur leur site internet, explique-t-on chez Proximus. L'opérateur a donc décidé de ne plus investir dans la maintenance du site internet. (Belga)