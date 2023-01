Rapahël Collignon rejoint les quarts de finale du double du tournoi Challenger de Oeiras

En quarts de finale de cette épreuve Challenger 50 en salle jouée sur surface dure et qui offre une dotation de 36.000 euros, Collignon (ATP 991 en double) et Jianu (ATP 588) se mesureront à la première tête de série composée des Français Jonathan Eysseric (ATP 97) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 185). Celle-ci n'a pas tremblé au premier tour face au Croate Zvonimir Babic (ATP 273) et au Britannique Scott Duncan dominés 6-1 et 6-4. Raphael Collignon (ATP 280) est aussi en lice en simple dont il est la 8e tête de série. Il rencontrera l'Italien Lorenzo Giustino pour une place en quarts de finale. Giustino, 31 ans, qui le suit au classement ATP (281). Joris De Loore (ATP 341), passé par les qualifications, est également en course en simple. Son adversaire au 2e tour sera le Portugais Goncalo Oliveira (ATP 507) qui bénéficie d'une invitation. (Belga)