Sébastien Loeb et Fabian Lurquin remportent la 4e étape du Dakar en auto

Après avoir connu de nombreux déboires dans les 2e et 3e étapes, Loeb et Lurquin ont signé un chrono de 4h11:34 pour arracher leur première victoire dans ce Dakar. Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) a pris la 2e place à 13 secondes et l'Espagnol Carlos Sainz (Audi) a complété le podium avec une 3e place à 1:50. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) a lui pris la 4e place à 2:06 mais reste en tête du classement général avec 18:18 d'avance sur son plus proche poursuivant, le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota), 5e de l'étape mercredi. Stéphane Peterhansel est lui 3e à 18:52. Loeb et Lurquin pointent eux à une 13e place provisoire à 1h33:43. Jeudi, une nouvelle boucle autour de Ha'il, de 373 km cette fois, sera au programme de la 5e étape de cette 45e édition du Dakar. (Belga)