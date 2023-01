Tour de France 2023: cinq équipes françaises au départ de Bilbao

Cinq équipes françaises, une de moins que ces trois dernières années, seront au départ du Tour de France le 1er juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs qui ont invité deux formations étrangères - Israël Premier Tech et Uno-X - pour compléter le plateau.

La disparition de la structure B&B Hotels signifie qu'il y aura une écurie française de moins que ces trois dernières années sur la Grande Boucle qui partira de Bilbao en Espagne pour arriver sur les Champs-Élysées trois semaines plus tard.

Sur les 22 équipes (de 8 coureurs) sélectionnées, vingt l'ont été automatiquement puisque le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI) prévoit la participation obligatoire des 18 équipes du WorldTour (1re division), dont quatre sont françaises (AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis et Arkéa-Samsic), ainsi que l'invitation des deux équipes ProTeams (2e division) les mieux classées, en l'occurrence la formation belge Lotto et la française Total-Energies.

Restait à la discrétion des organisateurs d'Amaury Sports Organisation (ASO) l'attribution de deux wild-cards. Souvent sur les grands tours, elles vont à des équipes issues du pays-hôte. Mais la fin de l'aventure B&B Hotels et la qualification automatique de Total-Energies ont changé la donne.

C'est donc la formation Israël - Premier Tech du quadruple vainqueur du Tour Chris Froome, reléguée du World Tour en fin d'année dernière, et la Norvégienne Uno-X qui héritent des deux invitations si convoitées pour la plus grande course du monde.

"C'est une sélection sans surprise. Parfois le choix est compliqué, en l'occurrence il ne l'est pas vraiment. Un trou se crée derrière le 22 meilleures équipes mondiales qu'on peut regretter d'ailleurs", explique à l'AFP le directeur du Tour Christian Prudhomme.

- "Maximum possible" -

"Israël Premier Tech a gagné deux belles étapes sur le dernier Tour de France, ajoute-t-il. C'est une équipe d'expérience qui s'est encore renforcée avec Dylan Teuns. Uno-X est une équipe récente à forte identité puisqu'il n'y a que des coureurs norvégiens ou danois. Elle vient d'engager Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, et possède dans ses rangs le vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, Tobias Johannessen."

Avec cinq équipes, la France reste la nation la mieux représentée devant la Belgique (4), les Pays-Bas et les Etats-Unis (2 chacun). Depuis 2020, le Tour accueillait systématiquement six équipes françaises au lieu de cinq, le chiffre qui était de mise durant la décennie précédente.

"Il y a eu cinq équipes françaises sur le Tour entre 2009 à 2019, sauf en 2010 où il y en avait eu que quatre. C'est uniquement grâce à B&B qu'il y a eu une équipe française de plus ces trois dernières années. Mais manifestement ça n'a pas suffi qu'elle fasse le Tour de France" pour survivre, souligne M. Prudhomme.

"C'est une belle représentation française et de toute façon c'était le maximum possible règlementairement", ajoute-t-il, sachant que la sixième équipe française au classement par équipes de l'UCI en 2022 a été la "Conti", c'est-à-dire l'équipe de développement, de Groupama-FDJ, qui évolue en troisième division.

Le nombre de coureurs français, dont le plafond contemporain avait été de 46 représentants en 2011, a continué à baisser ces trois dernières éditions, passant de 39 en 2020 à 33 en 2021 et seulement 32 l'an passé.