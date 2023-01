Une tempête potentiellement meurtrière menace la Californie

Ce puissant système dépressionnaire doit déferler sur la côte pacifique des États-Unis mercredi et jeudi, et les autorités appellent les habitants des régions menacées à préparer un "sac d'urgence" pour pouvoir évacuer rapidement en cas de besoin. "Il s'agit vraiment d'un système brutal et il doit être pris au sérieux", a averti le service météorologique américain (NWS). Selon le NWS, la tempête va engendrer "de grandes inondations, des routes submergées, des glissements de terrain, des chutes d'arbres, de larges coupures de courant, une interruption immédiate du commerce et le pire, une probable perte de vies humaines." Durement éprouvée par la sécheresse depuis des années, la côte Ouest est frappée depuis plusieurs semaines par une série de tempêtes, qui ont provoqué des quasi-records de précipitations dans certains endroits. (Belga)