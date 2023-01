Adrien Van Beveren: "Ca a été une sacrée étape"

"Ça a été une sacrée étape. Quasi que du hors-piste très cassant", a déclaré le Français au micro des organisateurs. "Un moment, ceux de devant sont partis en hors-piste à un mauvais endroit, j'ai pris le bon croisement de pistes et je me suis retrouvé tout seul sans trace devant moi, je me suis dit que c'était cool. La deuxième partie de l'étape, j'ai tout ouvert. J'ai essayé d'imprimer un gros rythme. Pendant un moment ils m'ont suivi, mais ensuite il n'y avait plus personne derrière, alors j'ai vraiment attaqué parce que je me suis dit que derrière ils allaient reprendre du terrain grâce aux traces. Il n'y avait que du sable. J'aime bien, c'est usant mais c'est certainement un point fort pour moi. C'était une grosse étape pour moi, je suis super content. Maintenant, il en reste un paquet mais ça fait du bien", a conclu le Nordiste, 5e du général à 4:22 du leader, l'Américain Skyler Howes (Husqvarna). (Belga)