Au Royaume-Uni, les pubs et restaurants réduisent leurs heures d'ouverture

La Chambre du commerce britannique a sondé les commerces horeca et il en ressort que trois quarts fonctionnent en dessous de leur capacité. Plus encore que d'autres, le secteur fait face à des ventes en baisse. Depuis l'été, de plus en plus d'établissement limitent leurs heures d'ouverture, confirme UKHospitality, qui représente le secteur. Des chambres d'hôtel sont fermées, les restaurants réduisent leur nombre de tables ou annulent certains services. Certains pubs, eux, n'ouvrent leurs portes que plus tard dans la journée ou restent même clos une journée supplémentaire. (Belga)