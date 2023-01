Challenger d'Oeiras: Raphaël Collignon éliminé en quarts de finale du double

Associé au Roumain Filip Cristian Jianu (ATP 588), Collignon (ATP 991 en double) a subi la loi de la première tête de série composée des Français Jonathan Eysseric (ATP 97) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 185) 6-4 et 6-3 après 1h05 de jeu. En demi-finales, Eysseric et Herbert affronteront les Portugais Fabio Coelho et Goncalo Falcao, bénéficiaires d'une invitation, ou la paire tête de série N.3 composée de l'Anglais Luke Johnson et du Néerlandais Sem Verbeek. Plus tôt dans la journée, Raphaël Collignon, 280e mondial et tête de série N.8 en simple, s'était qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 6-2, 7-6 (7/5) face à l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 281). Joris De Loore, 341e mondial, l'a imité dans la foulée en s'imposant 6-4, 6-4 aux dépens du Portugais Goncalo Oliveira, 507e mondial et bénéficiaire d'une invitation. (Belga)