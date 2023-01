Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Kobe Vleminckx veut disputer la finale du 60 m à Istanbul

Kobe Vleminckx, 24 ans, est devenu le Belge le plus rapide sur 100 m depuis seize ans en courant la ligne droite en 10.25 secondes. Cette année, "Sur 60 m, je veux courir sous les 6.60 (son record personnel est de 6.65, NDLR), et il faut dès lors viser la finale de l'Euro. Rejoindre le top européen est mon objectif pour cette saison. À part une semaine au lit pour cause de grippe la semaine dernière, j'ai terminé une préparation sans accroc." Participer aux Mondiaux en plein air de Budapest (19-27 août) serait une bonne chose pour Vleminckx. "Il ne sera pas facile de s'y qualifier, mais j'y crois", a ajouté l'Anversois. "Cela va dépendre des résultats en salle, car il y a beaucoup de points à grappiller là-bas pour le ranking mondial." La qualification des Belgian Falcons pour avoir le droit de prendre part aux Mondiaux dans la capitale hongroise sera encore plus difficile, car il n'y aura que 16 places. "Ce sera très serré pour Budapest, mais ça peut marcher", pense Vleminckx. "Nous devrons courir plus vite que la saison dernière. En 2024, nos chances seront bien meilleures pour les Jeux de Paris. Le top 14 des Relais Mondiaux aux Bahamas (au printemps 2024) pourraient y aller, donc nous devons y être." (Belga)