F1 - General Motors veut se lancer en Formule 1, avec le team Andretti, sous le nom de Cadillac

"Aujourd'hui est la première étape sur le chemin historique qui mènera, nous l'espérons, General Motors en Formule 1", a déclaré Mark Reuss, président de GM. Une lettre d'intention sera déposée auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dès que le processus sera officiellement ouvert. L'équipe devrait courir sous la marque GM Cadillac, elle s'appellerait Andretti Cadillac. Il s'agirait de la seconde écurie de F1 américaine après Haas. Le 2 janvier, le président de la FIA, Mohammed bin Sulayem, avait souligné que la fédération était à la recherche de nouveaux teams. Il s'agissait également d'adresser un signal clair à l'attention des autres écuries qui s'étaient montrées moins enthousiastes à l'idée d'accueillir une onzième équipe sur la grille de départ. En effet, les recettes de la F1 devront être partagées par le propriétaire des droits commerciaux Liberty Media avec une équipe supplémentaire. Colton Herta serait le candidat N.1 pour obtenir un des deux volants de Cadillac. L'Américain de 22 ans a disputé en 2022 le championnat IndyCar pour le team Andretti et s'y est classé 8e. Il a remporté une course et signé deux podiums et autant de pole positions. Un autre grand constructeur automobile, Audi, a annoncé l'an dernier son intention de se lancer en Formule 1 dans un proche avenir. (Belga)