Immigration: Biden fera jeudi un discours sur la "sécurité" à la frontière avec le Mexique

Le président américain n'a pas donné plus de précisions sur la date de cette visite, lui qui se rend lundi prochain à Mexico pour un sommet avec les dirigeants mexicain et canadien. Le démocrate a indiqué mercredi, au retour d'un déplacement dans le centre des États-Unis, qu'il "ferait un discours (jeudi) sur la sécurité à la frontière", un sujet politiquement sensible alors que les arrivées de migrants atteignent des records. La Maison Blanche peine jusqu'ici à mettre en place une stratégie durable pour gérer les arrivées à la frontière avec le Mexique, longue de 3.000 kilomètres. La politique d'immigration de l'administration Biden dépend jusqu'ici en grande partie sur une mesure mise en place par l'ancien président Donald Trump, et qui restreint fortement les entrées sur le territoire au nom de préoccupations sanitaires. Ce dispositif légal, connu sous le nom de "Title 42", a fait l'objet de plusieurs batailles judiciaires. La Cour suprême a décidé de le maintenir le 27 décembre dernier, en attendant de trancher sur le fond au printemps prochain. La crise migratoire à la frontière sud est l'un des sujets favoris de l'opposition républicaine, qui reproche à Joe Biden de faire preuve d'aveuglement en la matière et demande régulièrement au président américain ainsi qu'à la vice-présidente Kamala Harris de se rendre sur place. Les militants des droits humains critiquent quant à eux la mesure aujourd'hui en place, qui permet une expulsion immédiate, sans recours légal. (Belga)