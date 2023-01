Jupiler Pro League - Zulte Waregem recrute Christian Brüls à Saint-Trond

"Je suis très heureux qu'Essevee m'ait donné la confiance et l'opportunité de signer ici", a déclaré Brüls, 34 ans, dans une première réaction sur le site du club. "Maintenant, c'est à moi de me montrer sur le terrain. Nous avons un objectif clair et nous allons aller jusqu'au bout." Brüls devrait apporter de la créativité dans l'entre-jeu du côté du Gaverbeek. Le germanophone a inscrit 10 buts et donné 11 passes décisives en 68 matchs ces deux dernières années au STVV. Brüls a joué auparavant à Eupen, Westerlo, La Gantoise et au Standard en Belgique. À l'étranger, il a évolué en Turquie (Trabzonspor), aux Pays-Bas (MVV), en France (Nice et Rennes) et à Chypre (Pafos). Zulte Waregem est 17e et avant-dernier après dix-huit journées en Jupiler Pro League avec 13 points. L'équipe coachée par Mbaye Leye accueille dimanche le FC Malines à l'occasion de la première rencontre de championnat de l'année 2023. (Belga)