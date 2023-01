La romancière britannique Fay Weldon est décédée à 91 ans

Fay Weldon a écrit plus de 30 romans, ainsi que des nouvelles et des scénarios pour la télévision, la radio et le théâtre. Parmi ses œuvres les plus connues, figure "The Life and Loves of a She-Devil", adapté au cinéma sous le titre "She-Devil, la diable" par Susan Seidelman et dans lequel Ruth (interprétée par Roseanne Barr) tente de se venger de son mari, qui la trompe avec Mary Fisher (Meryl Streep), une séduisante romancière. (Belga)