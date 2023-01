L'Allemande Rosi Mittermaier, double championne olympique de ski alpin, est décédée

Mittermaier "est morte dans son sommeil, entourée de sa famille, des suites d'une grave maladie", a communiqué la famille. Mittermaier avait remporté deux médailles d'or lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck en Autriche, remportant les épreuves de descente et de slalom. Elle avait également décroché la médaille d'argent sur le slalom géant. En 1976, elle a également remporté le classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Surnommée Gold-Rosi, elle était l'épouse de Christian Neureuther, également skieur professionnel, et maman de Felix Neureuther qui a marché sur les traces de ses parents en remportant 13 victoires en Coupe du monde et 5 médailles dans des championnats du monde dont une en or lors de l'épreuve par équipe en 2005. (Belga)