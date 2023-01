Les réseaux sociaux ont gagné des utilisateurs belges en 2022

En Belgique, Facebook comptait 8.546.600 utilisateurs en 2022, enregistrant une légère hausse de 3,3%. Au total, environ sept Belges sur 10 disposent d'un compte sur Facebook. Le réseau social fondé par Mark Zuckerberg reste le plus populaire de Belgique. Le nombre de Belges conversant via l'application Messenger - propriété, comme Facebook, de Meta - est resté stable par rapport à 2021. Plus de six millions de Belges y sont actifs, soit près de la moitié de la population. C'est Instagram, une autre application appartenant au groupe Meta, qui a bénéficié du plus gros gain d'utilisateurs en 2022. Alors que le réseau social basé sur le partage de photos et vidéos avait perdu près d'un demi-million d'utilisateurs belges entre 2020 et 2021, il a enregistré une augmentation de 14,3% au cours de l'année 2022. Au total, 4.885.100 de profils sont actifs dans notre pays. Le réseau professionnel LinkedIn enregistre également une augmentation notable de son nombre d'utilisateurs (+8,41%) et compte désormais 4.650.000 de membres belges. Les chiffres publiés par le bureau d'analyse NapoleonCat ne comprennent toutefois pas le réseau social TikTok qui jouit d'une immense popularité parmi les plus jeunes. L'an dernier, 63% des jeunes Belges consultaient quotidiennement TikTok, selon le Social Media & Influencer marketing Barometer réalisé par la fédération belge du commerce Comeos et la Arteveldehogeschool. (Belga)