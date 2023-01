Nasser Al-Attiyah : "On a attaqué comme des fous"

"C'était difficile. On a attaqué comme des fous et pris beaucoup de risques après la spéciale d'hier où nous avions lâché du temps", a déclaré Al-Attiyah au micro des organisateurs. "Les autres ont plus de puissance que nous mais c'est comme ça? On arrive fatigués mais contents de ne pas avoir connu de soucis aujourd'hui". Au général, Nasser Al-Attiyah conforte sa 1re place, avec 22:36 d'avance sur Peterhansel, qui prend la 2e place au Saoudien Yazeed Al Rahji (Toyota), 4e de l'étape et désormais 3e du général à 27:01 du leader. Carlos Sainz est 4e à 34:52, tandis que Loeb et Lurquin pointent au 11e rang à 1h53:41. (Belga)