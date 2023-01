PBA Tour: Frédéric Caudron a défendu avec succès son titre à Goyang

Caudron (PBA-1) s'était facilement débarrassé 4-2 du Sud-Coréen Park Jeong-geun (PBA-37) en demi-finales. En finale contre Leppens, le Hennuyer a démarré en trombe, remportant le premier set 15-0 en un rien de temps. Et les deux suivants 15-10 et 15-12. S'il avait remonté un handicap de 3 points en demi-finale contre le Vietnamien Minh Cam Na (PBA-7), Leppens (PBA-6) a dû se contenter de remporter le quatrième set 4-15 avant que Caudron ne s'impose 15-7 dans la cinquième manche. "Je suis plus que satisfait", a reconnu Caudron "C'était aussi une finale spéciale contre un compatriote. Je connais Eddy depuis 40 ans et c'est la première fois que nous nous affrontons en finale sur le circuit PBA. Nous sommes des amis proches et peut-être que la prochaine fois, il soulèvera le trophée." Cette septième victoire sur le circuit PBA a rapporté 74.000 euros à Caudron. (Belga)