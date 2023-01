Sébastien Loeb : "Physiquement, c'était vraiment dur"

À la lutte pour le podium, le Français est parti en tonneau à quelques kilomètres de l'arrivée et a dû changer une roue, perdant une vingtaine de minutes dans l'aventure. "Derrière une dune cassée, il y avait un trou que je n'ai pas vu, donc on a tapé l'avant gauche et ça nous a envoyés sur le côté", a expliqué Loeb au micro des organisateurs. "On a perdu un quart d'heure à peu près, mais sur le reste de la spéciale ça a été. Physiquement c'était dur, même violent. Il y avait beaucoup de petites herbes à chameaux, ça n'arrête pas de taper dans tous les sens". (Belga)