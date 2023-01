Sony et Honda dévoilent au CES le prototype d'un nouveau véhicule électrique

Cette berline quatre portes est équipée d'un panneau d'affichage numérique entre les phares avant qui peut être personnalisé et de 45 caméras et capteurs à l'intérieur et autour de sa carrosserie pour prévenir les accidents. La coentreprise, basée à Tokyo, prévoit d'équiper le véhicule d'une technologie de conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire semi-autonome, et d'un système de réseau mobile de cinquième génération. Grâce à la technologie numérique de Sony, les occupants pourront profiter de films, de musique et de jeux sur plusieurs écrans. Les voitures seront produites dans une usine Honda en Amérique du Nord. Les commandes débuteront au premier semestre 2025. Les livraisons en Amérique du Nord devraient commencer au printemps 2026 et au Japon dans la seconde moitié de l'année. Via Afeela, Sony entend notamment valoriser ses points forts en matière d'intelligence artificielle, de divertissement et de capteurs de caméra, selon les déclarations du patron de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno. Sony et Honda avaient annoncé la création de cette coentreprise à parts égales en mars dernier. Une alliance qui s'inscrit dans une tendance des constructeurs automobiles du monde entier, qui multiplient les partenariats entre les industries dans le cadre du passage rapide des voitures à essence aux véhicules électriques. Sony avait par ailleurs déjà présenté deux prototypes de voitures électriques à Las Vegas ces dernières années, sous le nom de Vision-S. Le nouveau véhicule s'inspire du design précédent, mais rappelle un peu plus qu'auparavant une Porsche, par exemple au niveau de la partie arrière. (Belga)