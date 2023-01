Trophée X2O: Mathieu van der Poel souffre de nouveau du dos et va être traité vendredi

Van der Poel n'a pas eu de problèmes lors de l'échauffement avant la course, ni lors des premiers tours sur le sable de Coxyde. "Je ne sais pas qu'elle est l'origine. C'était totalement inattendu. Je me sentais bien avant le cross, mais j'ai soudainement été bloqué pendant la course. Je ne pouvais pas mettre plus de puissance sur les pédales." La saison dernière, Van der Poel a à peine effectué un cross et demi en raison de problèmes de dos. Il est resté longtemps sur la touche et sa saison de printemps a même été menacée pendant un certain temps. Il a repris finalement à Milan-Sanremo où il a terminé troisième avant de remporter À Travers la Flandre et le Tour des Flandres. "Je m'inquiète un peu. Dans les cross précédents, Wout et moi étions toujours proches. J'aurais aimé continuer ainsi, mais ça n'a pas marché à cause de ce dos. Ces dernières semaines, je n'ai eu aucun problème, mais aujourd'hui, c'est soudainement revenu. Espérons que ça se limitera à cela. Je vais faire soigner mon dos vendredi et j'espère pouvoir courir à nouveau à Zonhoven dimanche." (Belga)