Un jeune député PTB, Onno Vandewalle, succède à Tom De Meester au parlement flamand

M. De Meester, élu en 2019 et qui était devenu le spécialiste du PTB en matière d'énergie, sera remplacé au sein du parlement flamand par Onno Vandewalle, 27 ans, lui aussi originaire de Gand, où il siège comme conseiller communal. Tom De Meester a décidé, après un burn-out, de renoncer à son siège au sein du parlement flamand pour se concentrer sur un "nouveau défi": sa fonction de chef de groupe PVDA-PTB au conseil communal gantois, qui compte trois élus communistes, a indiqué le parti dans un communiqué. "Gand a besoin d'une forte opposition de gauche. Je veux m'y engager, avec un nouveau groupe de jeunes lions. En outre, je contribuerai à développer davantage la stratégie de communication nationale du PVDA", a déclaré M. De Meester, cité par le communiqué. Son successeur au parlement flamand, Onno Vandewalle, est membre de la direction nationale de RedFox, le mouvement de jeunes du PVDA-PTB. Il a indiqué vouloir faire entendre la voix des jeunes au sein de l'assemblée, avec comme thèmes de prédilection le sport, la culture et les loisirs. (Belga)