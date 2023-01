Euro de patinage de vitesse - Isabelle van Elst 9e à mi-parcours, Mathias Vosté se reprend

Elle a terminé à 4 secondes de la Néerlandaise Jutta Leerdam (1:14.38), qui a dominé l'épreuve. La deuxième place est revenue à une autre Néerlandaise, Femke Kok (1:15.68), devant l'Autrichienne Vanessa Herzorg (1:16.80). Van Elst a devancé dans sa série la Polonaise Andzelika Wojcik (1:18.75). Van Elst, qui possède la double nationalité, participe pour la première fois à un championnat international sous les couleurs de la Belgique. Neuvième de la première épreuve, le 500m, elle pointe au neuvième rang provisoire avec 78.315 points après la première journée. Leerdam (74.800 points) trône en tête, devant Kok (75.390) et Herzog (76.550). Mathias Vosté a pris la sixième place du 1.000m en 1:09.65, devançant son adversaire, le Britannique Cornelius Kersten (1:10.07). Vosté s'est bien repris après sa disqualification lors de la première épreuve, le 500m en raison de deux faux départs. Le Néerlandais Hein Otterspeer (1:08.32) s'est imposé devant son compatriote Scheperkamp (1:08.76) et l'Estonien Marten Liiv (1:09.00). Le classement est le même après deux épreuves: Otterspeer (69.280 points) précède Scheperkamp (69.420) et Liiv (69.560). Samedi, les mêmes distances figureront à nouveau au programme, après quoi le classement final sera connu. Samedi et dimanche, les spécialistes toutes distances se disputeront également le titre européen, avec Bart Swings et Sandrine Tas en lice. (Belga)