Gala du Sport - Espoir de l'année: classement complet

1. Cian Uijtdebroeks (cyclisme) 475 points (48x classé premier) 2. Nina Sterckx (haltérophilie) 455 (44) 3. Gilles-Arnaud Bailly (tennis) 429 (36) 4. Alec Segaert (cyclisme) 412 (26) 5. Amadou Onana (football) 392 (29) 6. Roos Vanotterdijk (natation) 191 (8) 7. Charlotte Englebert (hockey) 130 (5) 8. Julie De Wilde (cyclisme) 116 (1) 9. Thibaut De Smet (duathlon) 104 (3) 10. Savannah De Bock (golf) 95 (6) 11. Sofia Costoulas (tennis) 94 (1) 12. Eline Verstraelen (voile) 78 (2) 13. Joran Wyseure (cyclocross) 76 (3) 14. Fabio Van Den Bossche (piste) 54 (5) 15. Hannes Van Duysen (escalade) 53 (2) 16. Febe Jooris (cyclisme) 52 (1) 17. Emiel Verstrynge (cyclocross) 47 (1) 18. Vlad Van Mechelen (cyclisme) 36 19. Tibo Vyvey (aviron) 31 (1) 20. Muhammad Abdurachmanov (lutte) 17 - 21. Ayub Muratovic Musaev (lutte) 14 - 22. Julie Nicolaes (piste) 10 - 23. Bilal El Khannouss (football) 5 via wildcard 1 23. Loïs Openda (football) 5 via wildcard 1 23. Nicolas Rasquin (football) 5 via wildcard 1 26. Romeo Lavia (footballl) 4 via wildcard 26. Vasile Usturoi (boxe) 4 via wildcard 28. Abdul Malik Umayev (judo) 1 via wildcard (**) = nombre de premières places (Belga)