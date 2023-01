Gala du Sport - Le 4e sacre de Nafi Thiam et le 2e de Remco Evenepoel comme Sportive et Sportif de l'année

(Belga) Remco Evenepoel, après 2019, et Nafi Thiam, après 2014, 2016 et 2017, ont été couronnés du titre de Sportif et Sportive de l'année 2022, vendredi soir à Anvers à l'issue du référendum annuel de Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs. Quelque 213 journalistes mais aussi 34 anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.