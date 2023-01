Invasion de l'Ukraine - Les USA fournissent une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine

Cette assistance, dont le détail sera donné par le Pentagone plus tard dans la journée, doit aussi inclure des véhicules blindés d'infanterie et de transport de troupes ainsi que des obusiers, a précisé la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Washington et Berlin avaient déjà annoncé jeudi qu'ils livreraient à Kiev des blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, mais n'avaient pas indiqué les modèles. En service depuis les années 1970, les Marder sont des blindés légers destinés au transport de troupes. Leur armement principal est un canon de 20 mm. Les Bradley sont des engins plus ou moins de la même famille, en service depuis le début des années 1980. Dans le modèle M2, ils sont équipés d'un canon de 25 mm ainsi que d'un lanceur de missile antichar, et peuvent transporter, en plus de l'équipage, six combattants. Le Bradley "n'est pas un char d'assaut, c'est un tueur de chars d'assaut", a noté jeudi le général Ryder, porte-parole du Pentagone. (Belga)