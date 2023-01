Près de 150.000 appels à l'horloge parlante en 2022

Le service, mis en place en 1941, est accessible au numéro 078/05.13.00 au tarif d'un appel local. L'horloge parlante a ainsi été sollicitée à 147.665 reprises l'année dernière, soit environ 400 fois par jour, indique Proximus. Sa popularité décroit toutefois depuis plusieurs années. En 2004, la moyenne d'appels quotidiens était de 6.000, contre 1.000 en 2014 et moins de 500 depuis 2020. Les jours de l'année où le service est le plus utilisé sont ceux qui suivent les nuits de changement d'heure, en mars et en octobre. (Belga)