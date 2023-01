WTA Auckland - Ysaline Bonaventure s'impose en quarts de finale

Bonaventure, 95e mondiale et issue des qualifications, s'est imposée en quarts de finale en deux sets 6-4, 6-2 face à la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 40), tête de série N.3. La rencontre a duré une heure et 10 minutes. L'ASB Classic est l'un des tournois d'ouverture de la saison de tennis pour les dames, avec l'United Cup, tournoi par équipes mixtes, et l'Adelaide International. (Belga)