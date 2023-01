BNXT League - Liège surprend Ostende, qui est rejoint par Malines en tête

Liège a fait la différence en fin de premier quarts-temps, passant de 15-22 à 28-22 après un partiel de 13-0 et trois tirs à trois points réussis en deux minutes par Angel Rodriguez et Niels Van den Eynde. Les Liégeois menaient 49-44 à la pause et comptaient jusqu'à 13 points d'avance (57-44) dans le troisième quart, conclu 65-59. Liège Basket, passé sous pavillon américain en fin d'année 2022, gardait Ostende à bonne distance dans le dernier quart pour s'offrir une victoire de prestige 87-78. Liège a brillé collectivement, avec 19 points pour Jamelle Hagins, 17 pour Angel Rodriguez et 16 pour Nick Dragan et Niels Van den Eynde. En face, Breein Tyree a terminé avec 27 points au compteur. Malines s'est joué de Limburg United 85-79. Les Kangoeroes menaient 43-34 à la pause. Brian Fobbs (25 points) a montré la voie aux Malinois, qui ont aussi pu compter sur Richmond Aririguzoh (17 points). Jonas Delalieux a mis 20 points pour Limburg. Louvain a dominé Alost 88-69, grâce notamment aux 30 points de Brevin Pritzl. Jordan Walker (31 points) a tenté de maintenir Alost dans le match. Au classement, Ostende (11 matchs), Malines (11 matchs) et Limburg (12 matchs) comptent 19 points. Alost suit avec 18, comme Charleroi, qui pourra prendre seul la tête dimanche contre le Brussels. Louvain pointe au huitième rang avec 16 points, devant Liège (14 points). (Belga)