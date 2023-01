Finale entre Aryna Sabalenka et l'inattendue Linda Noskova à Adelaïde

(Belga) La finale attendue au premier tournoi WTA 500 d'Adelaïde n'opposera pas les deux favorites. La Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et 2e tête de série, a aisément assuré sa place pour la 19e finale WTA de sa carrière, en écartant la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 34) 6-3 et 6-2 dans la première demi-finale. En revanche, la Tunisienne Ons Jabeur, 2e mondiale et 1re tête de série, a été surprise par Linda Noskova, seulement 102e au classement de la WTA. La jeune Tchèque de 18 ans, lauréate de Roland-Garros juniors en 2021, s'est imposée 6-3, 1-6 et 6-3 après un duel qui a duré 1h50.