Isabelle van Elst 8e de l'Euro de sprint

Isabelle van Elst, qui possède la double nationalité belgo-néerlandaise, participait pour la première fois à un championnat international sous les couleurs de la Belgique. Neuvième au terme de la première journée vendredi, elle a pris samedi la 10e place sur 500 m (39.33) et la 7e place du 1000 m (1:17.66). Vendredi, elle avait terminé 9e sur 500 m et 8e sur 1000 m. Avec son total de 156.475 points, Isabelle Van Elst, 24 ans, améliore le record de Belgique (158.925) que Stien Vanhoutte détenait depuis 2021. Mathias Vosté ne gardera pas un bon souvenir de son Euro. Éliminé après deux faux départs sur 500 m vendredi, il n'a pu prendre le départ du second 1000 m, la dernière épreuve de samedi. Il avait auparavant pu disputer le second 500 m, dont il a pris la 13e place en 35.92. Vendredi, il avait fini à la 6e place du premier 1000 m en 1:09.65. Le titre européen est revenu au Néerlandais Merijn Scheperkamp, qui l'a emporté avec 139.050 points devant son compatriote Hein Otterspeer (139.290) et l'Estonien Marten Liiv (139.410). (Belga)