Marco Odermatt maîtrise le slalom géant d'Adelboden comme l'an dernier

Odermatt, 25 ans a décroché son 17e succès en Coupe du monde, le 11e en géant, et le 6e en 16 épreuves cet hiver. Comme chaque année, la redoutable pente helvétique a eu son lot de victimes. Parmi elles, Sam Maes a chuté dans la première manche. Dans la seconde, le Français Victor Muffat-Jeandet, 7e chrono de la première, a chuté à grande vitesse heurtant le sol avec la tête. Il a dû être transporté à l'hôpital en civière. Cet incident a provoqué une interruption de la course pendant dix minutes avant le départ des six derniers concurrents, sans effet sur le résultat final. Odermatt totalise 460 points (sur un maximum de 500) dans la Coupe du monde de slalom géant. Kristoffersen est là encore 2e avec 345 unités. Le Slovène Zan Kranjec, 5e à Adelboden, pointe au 3e rang grâce à 290 points. Maes est 32e avec 24 unités. Au général de la Coupe du monde, Odermatt compte 1046 points. Il précède les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde, 9e samedi, deuxième (646) et Kristoffersen, troisième (565). Maes se retrouve 89e (24) et Armand Marchant 111e (14). (Belga)