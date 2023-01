Valérie Grenier met fin à la série de Shiffrin et gagne le géant féminin de Kranjska Gora

La victoire est revenue à Valérie Grenier. La Canadienne a signé le meilleur temps des deux manches. Elle a devancé à l'arrivée l'Italienne Marta Bassino, 4e temps sur des deux tracés, de 37/100e de seconde. La Slovaque Petra Vlhova, 6e de la première manche, a terminé au 3e rang à 40/100e. Shiffrin, 5e de la première manche, a craqué dans la seconde où elle n'a réalisé que le 18 temps pour échouer au final à 1.33 seconde de Grenier, l'ancienne championne du monde juniors de descente en 2016, qui n'était jamais montée sur un podium de Coupe du monde. Au classement du petit globe de géant, Bassino reste en tête avec 380 points devant Shiffrin (300) et la Suissesse Lara Gut-Behrami (297) qui a pris la 5e place samedi. Shiffrin reste largement en tête du classement général de la Coupe du monde. Elle possède 1015 points pour 646 à Vlhova et 511 à la Suissesse Wendy Holdener. Un second géant se déroulera ce dimanche à Kranjska Gora. (Belga)