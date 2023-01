WTA Auckland - Battue en demi-finale, Ysaline Bonaventure ne disputera pas sa première finale WTA

Les deux joueuses s'étaient rencontrées en finale du tournoi ITF W60 de Hambourg l'an dernier et l'Espagnole s'y était imposé 6-4, 6-3 lors de leur seule précédente confrontation. Issue des qualifications, Bonaventure disputait sa première demi-finale sur le circuit WTA. Avant Auckland, Ysaline Bonaventure avait atteint à trois reprises les quarts de finale d'un tournoi WTA: à Budapest en 2018, à Hambourg en 2021 et à Tallinn l'an dernier. En double, elle compte deux titres sur le circuit principal et 12 titres en simple sur le circuit ITF. Ancienne lauréate du tournoi juniors de Roland-Garros en 2016 sous les couleurs de la Suisse, Masarova, qui a choisi la nationalité espagnole en janvier 2018, disputera à 23 ans sa première finale WTA. Son adversaire sera Coco Gauff, 7e joueuse mondiale et tête de série N.1 du tournoi. L'Américaine de 18 ans a très facilement disposé de la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 60/N.7) 6-0, 6-2 en 1h13 dans la première demi-finale. La finaliste du dernier Roland-Garros visera un 3e titre WTA après ceux enlevés à Linz en 2019 et Parme en 2021. (Belga)